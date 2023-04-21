В Днепропетровской области обнаружили нелегалов: что решил суд

У Дніпропетровській області поліцейські міграційної поліції виявили трьох нелегалів. Незаконних мігрантів доставили до пункту тимчасового перебування іноземців у Миколаївській області.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ЧП в Днепропетровской области.

Гражданин Марокко приехал в Украину в 1994 году с целью обучения, а после окончания учебного заведения решил не возвращаться на родину.

Гражданин Армении прибыл в Украину в 1993 году по частным делам и остался жить на нелегальном положении, используя поддельные документы.

Также полицейские установили гражданина Туркменистана, который, игнорируя законодательство Украины, находился в нашем государстве нелегально.

Судом принято решение о помещении нелегалов в пункт временного пребывания иностранцев и их последующее выдворение за пределы Украины.

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