В Днепропетровской области обнаружили нелегалов: что решил суд

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ЧП в Днепропетровской области.
Гражданин Марокко приехал в Украину в 1994 году с целью обучения, а после окончания учебного заведения решил не возвращаться на родину.
Гражданин Армении прибыл в Украину в 1993 году по частным делам и остался жить на нелегальном положении, используя поддельные документы.
Также полицейские установили гражданина Туркменистана, который, игнорируя законодательство Украины, находился в нашем государстве нелегально.
Судом принято решение о помещении нелегалов в пункт временного пребывания иностранцев и их последующее выдворение за пределы Украины.
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