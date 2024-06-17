В Днепропетровской области обнаружили нелегала из Беларуси

Нелегал из Беларуси скрывался на Днепропетровщине.

Работники миграционной службы 15 июня во время проведения мероприятий по надзору и контролю за исполнением законодательства в миграционной сфере под условным названием «Мигрант» обнаружили и задержали на территории Никопольского района гражданина Республики Беларусь, незаконно находящегося на территории Украины.

Об этом сообщили в ГУ ГТС Украины в Днепропетровской области.

Согласно действующему законодательству, за нарушение правил пребывания в нашем государстве нарушителя привлекли к административной ответственности, а также приняли решение о принудительном выдворении за пределы Украины.

В настоящее время находится в пункте временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

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