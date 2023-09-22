В Днепропетровской области незаконно «украли» 200 гектаров земли

В Днепропетровской области государству вернули 200 гектаров земли, которую до этого отдали в пользование частным предпринимателям с нарушениями.

Как сообщили в Днепропетровской прокуратуре, около 200 гектаров земли стоимостью 40 млн гривен вернули государству.

Еще в 2021 году органы госрегистрации прав собственности отдали земельный участок в пределах Петропавловской территориальной общины в частные руки. Право собственности было оформлено на общество с ограниченной ответственностью. Впоследствии выяснилось, что передали участок ООО, подделав документы.

Теперь прокуратура отменила решение должностных лиц и вернула государству земли, которые незаконно отдали в частные руки.

С целью недопущения неправомерного выбытия земель и возобновления интересов государства прокуратура обратилась в суд с соответствующим иском, удовлетворенным в полном объеме, — говорится в сообщении.

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