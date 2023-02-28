В Днепропетровской области на улице избили мужчину и похитили у него 140 тыс. грн

В субботу, 25 февраля, на улице в городе Апостолово двое злоумышленников избили 57-летнего мужчину и забрали у него 140 тысяч гривен.

Потерпевший обратился в полицию.

Правоохранители разыскали нападавших и задержали их. Ими оказались 37-летний и 40-летний ранее судимые местные жители.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Злоумышленников задержали. Им сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за преступление – до 10 лет лишения свободы.

Продолжается досудебное расследование.

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