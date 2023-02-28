В Днепропетровской области на улице избили мужчину и похитили у него 140 тыс. грн

Потерпевший обратился в полицию.
Правоохранители разыскали нападавших и задержали их. Ими оказались 37-летний и 40-летний ранее судимые местные жители.
Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
Злоумышленников задержали. Им сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за преступление – до 10 лет лишения свободы.
Продолжается досудебное расследование.
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