В Днепропетровской области на трассе столкнулись Opel и Renault: трое пострадавших

Напомним, ранее мы писали, что ночью в Днепре на предприятии вспыхнул масштабный пожар: комментарий ГСЧС.

Водителя легковушки Opel Omega достали до прибытия пожарно-спасательного подразделения. Водитель и пассажир транспортного средства Renault Arkana самостоятельно вышли из поврежденной машины, — отметили в ГСЧС.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

В среду, 6 марта, на автодороге М-30 «Знаменка — Луганск — Изварино» вблизи села Желтое произошла ужасная авария. Там столкнулись Opel Omega и Renault Arkana.

Бывает и такое.

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