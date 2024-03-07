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  • В Днепропетровской области на трассе столкнулись Opel и Renault: трое пострадавших

В Днепропетровской области на трассе столкнулись Opel и Renault: трое пострадавших

Сегодня 09:00
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Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения!

Новости Днепра про В Днепропетровской области на трассе столкнулись Opel и Renault: трое пострадавших

В среду, 6 марта, на автодороге М-30 «Знаменка — Луганск — Изварино» вблизи села Желтое произошла ужасная авария. Там столкнулись Opel Omega и Renault Arkana.

В результате ДТП пострадали 3 человека.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Водителя легковушки Opel Omega достали до прибытия пожарно-спасательного подразделения. Водитель и пассажир транспортного средства Renault Arkana самостоятельно вышли из поврежденной машины, — отметили в ГСЧС.

Все обстоятельства аварии будут устанавливать правоохранители.

Новости Днепра про В Днепропетровской области на трассе столкнулись Opel и Renault: трое пострадавших

Новости Днепра про В Днепропетровской области на трассе столкнулись Opel и Renault: трое пострадавших

Напомним, ранее мы писали, что ночью в Днепре на предприятии вспыхнул масштабный пожар: комментарий ГСЧС.

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Новости Днепра про В Днепропетровской области на трассе столкнулись Opel и Renault: трое пострадавшихУкраїнська Новости Днепра про В Днепропетровской области на трассе столкнулись Opel и Renault: трое пострадавшихРусский

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