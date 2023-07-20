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  • В Днепропетровской области на пожаре пострадал ребенок: госпитализировали в состоянии средней тяжести

В Днепропетровской области на пожаре пострадал ребенок: госпитализировали в состоянии средней тяжести

Сегодня 06:45
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Вчера, 19 июля, на улице Престольная в Терновке горел жилой дом.

Новости Днепра про В Днепропетровской области на пожаре пострадал ребенок: госпитализировали в состоянии средней тяжести

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 15:43.

Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло в середине двухэтажного жилого дома на территории частного домовладения.

Новости Днепра про В Днепропетровской области на пожаре пострадал ребенок: госпитализировали в состоянии средней тяжести

Возгорание локализовали в 16:08 и ликвидировали в 16:27. Огонь уничтожил вещи домашнего обихода в доме на площади 6 кв. м.

К сожалению, в результате пожара пострадал 13-летний мальчик. Его госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом – отравление продуктами горения (состояние средней тяжести).

К тушению пожара привлекли 8 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Новости Днепра про В Днепропетровской области на пожаре пострадал ребенок: госпитализировали в состоянии средней тяжести

Новости Днепра про В Днепропетровской области на пожаре пострадал ребенок: госпитализировали в состоянии средней тяжести

Напомним, ранее мы писали, что в центре Кривого Рога подожгли элитный автомобиль.

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Новости Днепра про В Днепропетровской области на пожаре пострадал ребенок: госпитализировали в состоянии средней тяжестиУкраїнська Новости Днепра про В Днепропетровской области на пожаре пострадал ребенок: госпитализировали в состоянии средней тяжестиРусский

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