В Днепропетровской области на пожаре пострадал ребенок: госпитализировали в состоянии средней тяжести

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 15:43.
Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло в середине двухэтажного жилого дома на территории частного домовладения.
Возгорание локализовали в 16:08 и ликвидировали в 16:27. Огонь уничтожил вещи домашнего обихода в доме на площади 6 кв. м.
К сожалению, в результате пожара пострадал 13-летний мальчик. Его госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом – отравление продуктами горения (состояние средней тяжести).
К тушению пожара привлекли 8 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
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