В Днепропетровской области на пожаре пострадал ребенок: госпитализировали в состоянии средней тяжести

Вчера, 19 июля, на улице Престольная в Терновке горел жилой дом.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 15:43.

Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло в середине двухэтажного жилого дома на территории частного домовладения.

Возгорание локализовали в 16:08 и ликвидировали в 16:27. Огонь уничтожил вещи домашнего обихода в доме на площади 6 кв. м.

К сожалению, в результате пожара пострадал 13-летний мальчик. Его госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом – отравление продуктами горения (состояние средней тяжести).

К тушению пожара привлекли 8 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в центре Кривого Рога подожгли элитный автомобиль.

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