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В Днепропетровской области мужчина забил свою бывшую жену до смерти

Сегодня 13:21
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Ссора между бывшими супругами закончилась убийством.

Новости Днепра про В Днепропетровской области мужчина забил свою бывшую жену до смерти

9 февраля около 12:00 в частном доме в поселке Томаковка между бывшими супругами возникла ссора, во время которой мужчина избил 64-летнюю женщину.

От полученных травм 11 февраля потерпевшая скончалась.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Злоумышленника задержали. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на проспекте Мазепы перекинулась фура с водкой.  

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