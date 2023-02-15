В Днепропетровской области мужчина забил свою бывшую жену до смерти

9 февраля около 12:00 в частном доме в поселке Томаковка между бывшими супругами возникла ссора, во время которой мужчина избил 64-летнюю женщину.
От полученных травм 11 февраля потерпевшая скончалась.
Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
Злоумышленника задержали. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на проспекте Мазепы перекинулась фура с водкой.
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