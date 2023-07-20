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  • В Днепропетровской области мужчина взорвал банкомат, где было почти 2 миллиона гривен

В Днепропетровской области мужчина взорвал банкомат, где было почти 2 миллиона гривен

Сегодня 17:31
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В Новомосковском районе мужчина пытался взорвать банкомат, чтобы украсть деньги.

Новости Днепра про В Днепропетровской области мужчина взорвал банкомат, где было почти 2 миллиона гривен

Об этом сообщили в областной полиции.

Преступление произошло еще 2 июля. Тогда в полицию обратился охранник, ставший свидетелем инцидента

Как рассказал заявитель, на фасаде охраняемого помещения висит банкомат. Около 3 часов ночи к терминалу подошел неизвестный, пытавшийся его взорвать.

После неудачной попытки мужчина скрылся. Банкомат был поврежден, но благодаря эффективной защите аппарата деньги украсть не удалось.

На момент преступления в банкомате находилось 1,7 миллиона гривен.

Осмотрев место преступления, полицейские выяснили, что вор использовал газовую смесь, чтобы взорвать банкомат.

Правоохранители собрали доказательства и приступили к поискам злоумышленника. 20 июля они задержали мужчину, который, вероятно, был причастен к неудачной краже.

Им оказался 26-летний житель села Новомосковского района. Вору грозит от семи до двенадцати лет тюрьмы за попытку ограбления в особо крупных размерах.

Новости Днепра про В Днепропетровской области мужчина взорвал банкомат, где было почти 2 миллиона гривенУкраїнська Новости Днепра про В Днепропетровской области мужчина взорвал банкомат, где было почти 2 миллиона гривенРусский

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