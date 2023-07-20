В Днепропетровской области мужчина взорвал банкомат, где было почти 2 миллиона гривен

Об этом сообщили в областной полиции.
Преступление произошло еще 2 июля. Тогда в полицию обратился охранник, ставший свидетелем инцидента
Как рассказал заявитель, на фасаде охраняемого помещения висит банкомат. Около 3 часов ночи к терминалу подошел неизвестный, пытавшийся его взорвать.
После неудачной попытки мужчина скрылся. Банкомат был поврежден, но благодаря эффективной защите аппарата деньги украсть не удалось.
На момент преступления в банкомате находилось 1,7 миллиона гривен.
Осмотрев место преступления, полицейские выяснили, что вор использовал газовую смесь, чтобы взорвать банкомат.
Правоохранители собрали доказательства и приступили к поискам злоумышленника. 20 июля они задержали мужчину, который, вероятно, был причастен к неудачной краже.
Им оказался 26-летний житель села Новомосковского района. Вору грозит от семи до двенадцати лет тюрьмы за попытку ограбления в особо крупных размерах.
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