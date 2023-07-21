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В Днепропетровской области мужчина утонул во время отдыха

Сегодня 20:10
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В Криворожском районе в реке утонул мужчина.

Новости Днепра про В Днепропетровской области мужчина утонул во время отдыха

Об этом сообщили в ГСЧС.

Несчастный случай произошел недалеко от поселка Широкое Криворожского района. Спасателей вызвали отдыхающие. Они рассказали, что во время купания в водоеме мужчина исчез под водой.

На место отправились ГСЧС-ники вместе с водолазами-спасателями. Чрезвычайные работники проверили более 200 квадратных метров водной поверхности, но не нашли мужчину. Полицейские осмотрели береговую линию.

Позже к поискам присоединились водолазы, которые нашли погибшего в 5 метрах от берега, на глубине 3 метра.

Погибшим оказался 48-летний местный житель.

Чрезвычайники изъяли погибшего из воды и передали сотрудникам полиции.

К работам привлечены 10 человек личного состава и 2 единицы техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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