В Днепропетровской области мужчина утонул во время отдыха

Об этом сообщили в ГСЧС.
Несчастный случай произошел недалеко от поселка Широкое Криворожского района. Спасателей вызвали отдыхающие. Они рассказали, что во время купания в водоеме мужчина исчез под водой.
На место отправились ГСЧС-ники вместе с водолазами-спасателями. Чрезвычайные работники проверили более 200 квадратных метров водной поверхности, но не нашли мужчину. Полицейские осмотрели береговую линию.
Позже к поискам присоединились водолазы, которые нашли погибшего в 5 метрах от берега, на глубине 3 метра.
Погибшим оказался 48-летний местный житель.
Чрезвычайники изъяли погибшего из воды и передали сотрудникам полиции.
К работам привлечены 10 человек личного состава и 2 единицы техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Читайте также:
Автор:
В сети распространялось фейковое сообщение об отмене митинга медиков в…
Важная информация!
Вчера, 20 июля, в 17:40 на линию «101» сообщили, что…
Семья из Кривого Рога попала в ДТП по дороге в…
В одном из днепровских АТБ в продаже заметили яйца из будущего.
Реку Днепр заполонили водоросли.
Днепрян купил гранату, а потом бродил с ней по городу.
В сети распространялось фейковое сообщение об отмене митинга медиков в Кривом Роге.
На хабарі затримали співробітника Нікопольського РТЦК та СП.
Берегите себя!
Когда-то в парке Шевченко была целая «Аллея писателей», где стояли их бюсты, но после Второй мировой войны ее убрали, а «взамен» установили в парке памятник Тарасу Шевченко. Видно его было практически с любой точки зеленой зоны.
Полезный совет!
В Днепре на Набережной Победы обворовали 73-летнюю бабушку.
В сентябре 2022 года россияне обстреляли АТП в Днепре. Тогда погибли три водителя и еще трое получили ранения.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!