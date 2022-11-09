В Днепропетровской области мужчина создал нарколабораторию в гараже

Об этом сообщает пресс-служба главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.
В доме и машине 60-летнего подозреваемого правоохранители провели обыски. В гараже полицейские нашли и изъяли таблетки с псевдоэфедрином в составе, прекурсоры, а также оборудование для производства метамфетамина.
Фигурант хранил у себя более пяти тысяч патронов калибра 5,45 мм. У него обнаружили и пилюли, используемые при изготовлении психотропов. Все улики передали на экспертизу. Мужчину задержали.
По фактам незаконного производства наркотиков и незаконного обращения с оружием правоохранители начали уголовное производство (статьи 307 и 263 Уголовного кодекса Украины). Если вину мужчины докажет суд, ему грозит до десяти лет лишение свободы с конфискацией имущества. Сейчас правоохранители ищут всех причастных к продаже наркотиков из обнаруженной лаборатории.
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