В Днепропетровской области мужчина пытался себя сжечь после ссоры с женщиной

Жуткий инцидент произошел в Каменском районе 31 июля. Как рассказала заведующая Каменской станцией экстренной медицинской помощи Лариса Быданцева, к медикам поступил вызов о суицидальной попытке мужчины через самосожжение.
68-летний местный житель, поссорившийся с женщиной, взял канистру с бензином, вылил на себя и поджег.
Женщина самостоятельно потушила пламя с помощью воды, но мужчина получил значительные ожоги, – рассказали медики.
У пострадавшего обожжено более 80% тела и термические ожоги дыхательных путей. Медики обезболили мужчину, после чего в крайне тяжелом состоянии отвезли в Каменскую больницу.
Сейчас он под наблюдением врачей.
Читайте также:
Автор:
В Днепропетровской области ищут пропавшую женщину.
Анна Рыжикова из Днепра вышла в полуфинал Олимпийских игр в…
Сегодня, 5 августа, возобновили движение двух пригородных поездов между станциями…
В Днепре 5 августа транспорт будет временно курсировать иначе.
В Днепропетровской области ищут пропавшую женщину.
Анна Рыжикова из Днепра вышла в полуфинал Олимпийских игр в беге на 400 м с барьерами.
Сегодня, 5 августа, возобновили движение двух пригородных поездов между станциями Кривой Рог и Верховцево.
В Днепре 5 августа транспорт будет временно курсировать иначе.
В Кривом Роге можно увидеть самый высокий в мире небоскреб Бурдж Халифа, который есть в Дубай.
СБУ нейтрализовали преступную группу, в состав которой входила чиновница из Днепра.
В Днепре одна из зеленых зон может получить новое имя.
У Дніпрі патрульні допомогли містянину, якому стало зле за кермом.
Июль оказался температурно-рекордным.
У Дніпрі помітили собаку із пораненою лапою.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!