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В Днепропетровской области мужчина пытался себя сжечь после ссоры с женщиной

Сегодня 12:50
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В Каменском районе на Днепропетровщине спасали мужчину, который хотел себя сжечь.

Новости Днепра про В Днепропетровской области мужчина пытался себя сжечь после ссоры с женщиной

Жуткий инцидент произошел в Каменском районе 31 июля. Как рассказала заведующая Каменской станцией экстренной медицинской помощи Лариса Быданцева, к медикам поступил вызов о суицидальной попытке мужчины через самосожжение.

68-летний местный житель, поссорившийся с женщиной, взял канистру с бензином, вылил на себя и поджег.

Женщина самостоятельно потушила пламя с помощью воды, но мужчина получил значительные ожоги, – рассказали медики.

У пострадавшего обожжено более 80% тела и термические ожоги дыхательных путей. Медики обезболили мужчину, после чего в крайне тяжелом состоянии отвезли в Каменскую больницу.

Сейчас он под наблюдением врачей.

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