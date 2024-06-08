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В Днепропетровской области мужчина получил отравление продуктами горения во время пожара

Сегодня 09:50
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В Павлоградском районе вчера произошел пожар.

Новости Днепра про В Днепропетровской области мужчина получил отравление продуктами горения во время пожара

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

7 июня в 00:22 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании дома, расположенного на улице Горького села Богдановка Павлоградского района. По прибытию спасателей установлено, что на территории частного домовладения горит хозяйственная постройка на площади 50 кв. м, — говорится в сообщении спасателей.

С места пожара в больницу госпитализировали 43-летнего мужчину, с диагнозом — отравление продуктами горения.

Огонь потушили около двух часов ночи.

Сегодня в результате обстрела произошел пожар на территории одного из частных домовладений в Никополе.

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