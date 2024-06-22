В Днепропетровской области молодая женщина погибла во время пожара

В Днепропетровской области сегодня погибла молодая женщина и пострадал мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Трагедия произошла при пожаре вблизи села Новоселовка Песчанского сельского территориального общества Новомосковского района.

Ночью в 02:44 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре по улице Виноградная садоводческого общества Лазурь. Прибывшие на место вызова спасатели установили, что пожар возник в двухэтажном жилом доме. Возгорание ликвидировано в 05:05, — говорится в сообщении спасателей.

Пожарные обнаружили тело 24-летней женщины во время тушения пожара. Также пострадал 34-летний мужчина.

На месте работали 12 спасателей и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

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