В Днепропетровской области молодая женщина погибла во время пожара

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Трагедия произошла при пожаре вблизи села Новоселовка Песчанского сельского территориального общества Новомосковского района.
Ночью в 02:44 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре по улице Виноградная садоводческого общества Лазурь. Прибывшие на место вызова спасатели установили, что пожар возник в двухэтажном жилом доме. Возгорание ликвидировано в 05:05, — говорится в сообщении спасателей.
Пожарные обнаружили тело 24-летней женщины во время тушения пожара. Также пострадал 34-летний мужчина.
На месте работали 12 спасателей и 3 единицы пожарно-спасательной техники.
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