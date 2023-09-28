В Днепропетровской области медик продал 10 тысяч рецептов на запрещенные лекарства

Врач-нарколог из Кривого Рога выписывал рецепты на приобретение метадона. Это наркотическое средство, влияющее на нервную систему человека. Пациенты использовали его для того, чтобы получить дозу.
За 2023 год мужчина выдал почти 10 тысяч медицинских рецептов на покупку таблеток.
В ходе следственных действий правоохранители выяснили, что 45-летний врач-нарколог за денежное вознаграждение незаконно выдавал другим лицам специальные рецептурные бланки на право приобретения наркотического средства — метадона.
27 сентября ему сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.319 (незаконная выдача рецепта на право приобретения наркотических средств или психотропных веществ) УК Украины.
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