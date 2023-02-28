В Днепропетровской области горела многоэтажка: что известно о пострадавших

Об этом передает Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
27 февраля в 23:13 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что на улице Парковой города Марганец Никопольского района, из одной из квартир многоэтажки идет дым. По вызову направлены местные пожарные», — говорится в сообщении.
Прибыв по указанному адресу, спасатели увидели открытое пламя на балконе квартиры, расположенной на втором этаже 5-этажного жилого дома.
Спасателям удалось ликвидировать пожеу в 00:02.
Огнем повреждены балкон, а также домашнее имущество в квартире на площади 30 кв.м.
В результате пожара пострадали 3 человека, они самостоятельно покинули горящий дом до прибытия пожарно-спасательных подразделений.
Женщина, 1960 года рождения, а также двое мужчин, 1990 и 1995 годов рождения, работниками экстренной медицинской помощи госпитализированы в лечебное учреждение, с предварительным диагнозом: отравление продуктами горения.
К ликвидации пожара привлечены 10 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
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