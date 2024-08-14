В Днепропетровской области фиксируют вспышки бешенства у животных: где можно сделать вакцинацию

В Днепропетровской области продолжают фиксировать случаи бешенства.

По данным первого полугодия 2024 года Днепропетровская область вошла в пятерку областей, в которых больше всего обнаружено неблагополучных пунктов к бешенству.

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области.

Наибольшее количество заболевших бешенством животных составляют кошки

Жителям Днепропетровщины и других областей напоминают о ежегодной прививке животных. Вакцинацию против бешенства можно сделать во всех государственных больницах ветеринарной медицины, она является бесплатной.

В Госпродпотребслужбе напоминают, что бешенство – опасная болезнь как для животных, так и для людей. Единственной борьбой с ним является только вакцинация, пренебрежение которой может привести к заболеванию и гибели.

Отметим, что вакцинирование нужно всем животным, даже если они не попадают в дикую природу или не выходят на улицу. Также важно помнить, что вакцинировать животное нужно ежегодно, начиная с 3-х месячного возраста. Кроме того, заметим, что на начальной стадии заболевания заметить бешенство почти невозможно, признаки болезни проявляются только через 3-5 дней после заражения.

Помните: вирус бешенства попадает в организм человека нервными волокнами в спинной и головной мозг, чаще всего это вызывает воспаление, паралич и смерть.

Напомним, в июне был обнародован список неблагополучных районов с бешенством, в него вошли 30 пунктов Днепропетровской области. Также недавно мы писали, что на Днепропетровщине лиса с бешенством нападала на собак и кур, а в июле в поселке Орловщина, где расположено несколько популярных баз отдыха, ввели карантин через бешенство на 60 дней.

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