В Днепропетровской области фиксируют вспышки бешенства у животных: где можно сделать вакцинацию

По данным первого полугодия 2024 года Днепропетровская область вошла в пятерку областей, в которых больше всего обнаружено неблагополучных пунктов к бешенству.
Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области.
Наибольшее количество заболевших бешенством животных составляют кошки
Жителям Днепропетровщины и других областей напоминают о ежегодной прививке животных. Вакцинацию против бешенства можно сделать во всех государственных больницах ветеринарной медицины, она является бесплатной.
В Госпродпотребслужбе напоминают, что бешенство – опасная болезнь как для животных, так и для людей. Единственной борьбой с ним является только вакцинация, пренебрежение которой может привести к заболеванию и гибели.
Отметим, что вакцинирование нужно всем животным, даже если они не попадают в дикую природу или не выходят на улицу. Также важно помнить, что вакцинировать животное нужно ежегодно, начиная с 3-х месячного возраста. Кроме того, заметим, что на начальной стадии заболевания заметить бешенство почти невозможно, признаки болезни проявляются только через 3-5 дней после заражения.
Помните: вирус бешенства попадает в организм человека нервными волокнами в спинной и головной мозг, чаще всего это вызывает воспаление, паралич и смерть.
Напомним, в июне был обнародован список неблагополучных районов с бешенством, в него вошли 30 пунктов Днепропетровской области. Также недавно мы писали, что на Днепропетровщине лиса с бешенством нападала на собак и кур, а в июле в поселке Орловщина, где расположено несколько популярных баз отдыха, ввели карантин через бешенство на 60 дней.
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