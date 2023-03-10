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  • В Днепропетровской области фура на переходе сбила женщину, а потом переехала ее

В Днепропетровской области фура на переходе сбила женщину, а потом переехала ее

Сегодня 17:35
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Сегодня, 10 марта, в поселке городского типа Царичанка произошла смертельная авария.

Новости Днепра про В Днепропетровской области фура на переходе сбила женщину, а потом переехала ее

Там на улице Центральной грузовик Renault сбил на переходе женщину, а затем переехал ее. К сожалению, от полученных травм 55-летняя пострадавшая скончалась.

Об этом сообщает «Информатор».

Предварительно, водитель фуры был трезв.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть пострадавшей). Мужчине сообщили о подозрении.

Все детали устанавливаются. 

Новости Днепра про В Днепропетровской области фура на переходе сбила женщину, а потом переехала ее

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре мужчина украл у 12-летней девочки самокат. 

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