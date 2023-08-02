В Днепропетровской области два дня искали пропавшего во время отдыха мужчину

Мужчина исчез 1 августа в поселке Вольное Синельниковского района. Местные нашли на берегу пруда вещи, предположительно принадлежавшие отдыхающему.
На место вызвали спасателей, которые на лодке обследовали более 500 квадратных метров водной акватории и береговой линии. Однако поиски не принесли результата.
На следующий день к поискам подключились водолазы, обследовавшие пруд под водой.
В четырех метрах от берега и на глубине почти четыре метра спасатели обнаружили тело пропавшего 29-летнего мужчины. Погибшего достали из воды и передали правоохранителям.
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