В Днепропетровской области два дня искали пропавшего во время отдыха мужчину

Мужчину искали два дня.

Мужчина исчез 1 августа в поселке Вольное Синельниковского района. Местные нашли на берегу пруда вещи, предположительно принадлежавшие отдыхающему.

На место вызвали спасателей, которые на лодке обследовали более 500 квадратных метров водной акватории и береговой линии. Однако поиски не принесли результата.

На следующий день к поискам подключились водолазы, обследовавшие пруд под водой.

В четырех метрах от берега и на глубине почти четыре метра спасатели обнаружили тело пропавшего 29-летнего мужчины. Погибшего достали из воды и передали правоохранителям.

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