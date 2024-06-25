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  • В Днепропетровской области ДБР разоблачило правоохранителей, которые занимались поборами с водителей на одном из блокпостов

В Днепропетровской области ДБР разоблачило правоохранителей, которые занимались поборами с водителей на одном из блокпостов

Сегодня 18:44
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Разоблачили правоохранителей, которые занимались поборами на одном из блокпостов Днепропетровщины.

Новости Днепра про В Днепропетровской области ДБР разоблачило правоохранителей, которые занимались поборами с водителей на одном из блокпостов

Сотрудники ДБР при содействии ДВБ Нацполиции сообщили о подозрении двум стражам порядка, которые занимались поборами во время дежурства на блокпосте в Днепропетровской области.

Правоохранители останавливали автомобили за нарушение правил ПДД, но вместо штрафов предлагали заплатить им от 3 тыс. до 20 тыс. грн в зависимости от «обнаруженного» правонарушения.

Взятки брали либо наличными деньгами, либо банковским переводом на карточку родственника одного из правоохранителей.

Сотрудники ДБР задокументировали 17 эпизодов получения правоохранителями денег от водителей на общую сумму 200 тыс. грн.

Двум правоохранителям и одному из их родственников, принимавшему на собственную карточку деньги, поставлено в известность о подозрении в принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом в составе организованной группы (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 УК Украины) .

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

К указанным лицам применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Новости Днепра про В Днепропетровской области ДБР разоблачило правоохранителей, которые занимались поборами с водителей на одном из блокпостовУкраїнська Новости Днепра про В Днепропетровской области ДБР разоблачило правоохранителей, которые занимались поборами с водителей на одном из блокпостовРусский

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