В Днепропетровской области чиновники зарабатывали на закупках электроэнергии

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции в Днепропетровской области, правоохранители разоблачили должностных лиц, которые зарабатывали на покупке электроэнергии.
Известно, что трое бывших должностных лиц, работавших на руководящих должностях госпредприятия критической инфраструктуры, завышали стоимость закупок электроэнергии. В этом им помогал директор одного из обществ.
Для того чтобы завладеть бюджетными средствами, они вносили ложные данные в сделки по закупкам.
16 февраля в домах подозреваемых и в помещении ООО прошли обыски, в ходе которых правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, деньги и документы.
Четверым лицам сообщено о подозрении за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и за служебный подлог, совершенный группой лиц по предварительному сговору. В настоящее время двум лицам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, в отношении других решается вопрос о избрании мер.
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