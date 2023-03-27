В Днепропетровской области чуть не сгорела квартира: подробности

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
26 марта в 21:08 на линию «101» с просьбой о помощи обратилась жительница многоэтажки на улице Гагарина. Женщина не могла открыть дверь кухни, где на плите готовилась еда.
По вызову были направлены местные пожарные.
С помощью стремянки спасатели через окно попали в кухню квартиры на втором этаже дома. Выключив газовую плиту, специалисты ГСЧС открыли межкомнатные двери, ручку которых заклинило, и предоставили хозяйке доступ в помещение.
Благодаря оперативным и слаженным действиям чрезвычайников пожара в квартире удалось избежать.
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