В Днепропетровской области чуть не сгорела квартира: подробности

В Вольногорске Каменского района чрезвычайники помогли предотвратить пожар в квартире.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

26 марта в 21:08 на линию «101» с просьбой о помощи обратилась жительница многоэтажки на улице Гагарина. Женщина не могла открыть дверь кухни, где на плите готовилась еда.

По вызову были направлены местные пожарные.

С помощью стремянки спасатели через окно попали в кухню квартиры на втором этаже дома. Выключив газовую плиту, специалисты ГСЧС открыли межкомнатные двери, ручку которых заклинило, и предоставили хозяйке доступ в помещение.

Благодаря оперативным и слаженным действиям чрезвычайников пожара в квартире удалось избежать.

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