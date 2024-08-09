Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепропетровской области адвокат возглавил преступную группу и пытался завладеть средствами агропредприятия

Сегодня 11:17
просмотров

В Днепропетровской области сообщили о подозрении трем участникам организованной группы, а также третейскому судье.

Новости Днепра про В Днепропетровской области адвокат возглавил преступную группу и пытался завладеть средствами агропредприятия

В Днепропетровской области директор адвокатского объединения планировал завладеть денежными средствами аграрного предприятия.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной прокураторы.

С этой целью он разработал мошенническую схему, создав и возглавив группу в составе подчиненного адвоката, третейского судьи и доверенного лица.

Свой план злоумышленники реализовали в течение 3 лет.

Преступная группа создала поддельные документы, среди которых договор поручительства и решение третейского суда. С помощью этого сделала поручителем директора агрофирмы, таким образом, пытаясь заставить его выплачивать фиктивный долг в сумме 3,8 млн гривен.

Однако покушение на мошенничество вовремя раскрыли правоохранители. Так что коварный план злоумышленников не осуществился.

В ходе проведения санкционированных обысков по местам жительства, в офисных помещениях и транспортных средствах подозреваемых правоохранители изъяли документацию, черновые записи, компьютеры, мобильные телефоны, говорится в публикации Днепропетровской областной прокуратуры.

Всем четырем фигурантам инкриминируют организацию законченного покушения на мошенничество, совершенное в особо крупном размере, служебный подлог в составе организованной группы и злоупотребление полномочиями лицом, оказывающим публичные услуги, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 15, ч. 9). , ч. 3 ст. 28, ч. 3, 4 ст.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепропетровской области адвокат возглавил преступную группу и пытался завладеть средствами агропредприятияУкраїнська Новости Днепра про В Днепропетровской области адвокат возглавил преступную группу и пытался завладеть средствами агропредприятияРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре маршрутка ездит с дополнительным кондиционером, но есть нюанс
    Новости Днепра
    Сегодня 11:33
    В Днепре маршрутка ездит с дополнительным кондиционером, но есть нюанс

    В сети высмеяли аварийное состояние одной из маршруток Днепра.

    Днепрянка Магучих рассказала, на что потратит призовые за «золото» Олимпиады-2024
    Новости Днепра
    Сегодня 11:17
    Днепрянка Магучих рассказала, на что потратит призовые за «золото» Олимпиады-2024

    Ярослава Магучих рассказала, куда потратит призовые за "золото".

    Стало известно, будут ли снова применять графики отключений света в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 10:56
    Стало известно, будут ли снова применять графики отключений света в Днепре

    Пока ситуация в энергетике несколько улучшилась.

    На Днепропетровщине приютили дикого детеныша куницы, которого военные нашли в окопе Донецкой области
    Новости Днепра
    Сегодня 10:36
    На Днепропетровщине приютили дикого детеныша куницы, которого военные нашли в окопе Донецкой области

    В приюте на Днепропетровщине чудом спасли дикое животное с фронта.

    Последние новости

    В Днепре маршрутка ездит с дополнительным кондиционером, но есть нюанс
    В Днепре маршрутка ездит с дополнительным кондиционером, но есть нюанс

    В сети высмеяли аварийное состояние одной из маршруток Днепра.

    Сегодня 11:33
    2
    просмотров
    Днепрянка Магучих рассказала, на что потратит призовые за «золото» Олимпиады-2024
    Днепрянка Магучих рассказала, на что потратит призовые за «золото» Олимпиады-2024

    Ярослава Магучих рассказала, куда потратит призовые за "золото".

    Сегодня 11:17
    1
    просмотров
    Стало известно, будут ли снова применять графики отключений света в Днепре
    Стало известно, будут ли снова применять графики отключений света в Днепре

    Пока ситуация в энергетике несколько улучшилась.

    Сегодня 10:56
    2
    просмотров
    На Днепропетровщине приютили дикого детеныша куницы, которого военные нашли в окопе Донецкой области
    На Днепропетровщине приютили дикого детеныша куницы, которого военные нашли в окопе Донецкой области

    В приюте на Днепропетровщине чудом спасли дикое животное с фронта.

    Сегодня 10:36
    2
    просмотров
    На Днепропетровщине 9 августа прогремит взрыв: причины и время
    На Днепропетровщине 9 августа прогремит взрыв: причины и время

    Жители Кривого Рога сегодня услышат взрыв.

    Сегодня 10:28
    3
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина воровал деньги с пенсионной карточки своей 87-летней бабушки
    На Днепропетровщине мужчина воровал деньги с пенсионной карточки своей 87-летней бабушки

    В Желтых Водах мужчина тратил деньги на себя с пенсионной карточки пожилой родственницы.

    Сегодня 09:49
    2
    просмотров
    Днепропетровщина – один из антилидеров по количеству разводов: сколько пар расторгли брак
    Днепропетровщина – один из антилидеров по количеству разводов: сколько пар расторгли брак

    Днепропетровщина вошла в двойку лидеров по количеству заключения браков, а также – в двойку антилидеров по количеству их расторжения.

    Сегодня 09:30
    0
    просмотров
    В Днепропетровской области на кладбище неизвестные совершили акт вандализма у могилы
    В Днепропетровской области на кладбище неизвестные совершили акт вандализма у могилы

    На одном из кладбищ в Синельниковском районе вандалы осквернили могилу.

    Сегодня 08:52
    3
    просмотров
    Днепропетровщина — вторая по количеству больных COVID-19: сколько случаев зафиксировали на прошлой неделе
    Днепропетровщина — вторая по количеству больных COVID-19: сколько случаев зафиксировали на прошлой неделе

    Днепропетровщина вышла в тройку областей с наибольшим количеством больных на COVID-19.

    Сегодня 08:03
    5
    просмотров
    Взрывы ночью 9 августа в Днепре: официальная информация от ОВА
    Взрывы ночью 9 августа в Днепре: официальная информация от ОВА

    В области сработало ПВО.

    Сегодня 07:34
    7
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх