В Днепропетровской области адвокат возглавил преступную группу и пытался завладеть средствами агропредприятия

В Днепропетровской области директор адвокатского объединения планировал завладеть денежными средствами аграрного предприятия.
Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной прокураторы.
С этой целью он разработал мошенническую схему, создав и возглавив группу в составе подчиненного адвоката, третейского судьи и доверенного лица.
Свой план злоумышленники реализовали в течение 3 лет.
Преступная группа создала поддельные документы, среди которых договор поручительства и решение третейского суда. С помощью этого сделала поручителем директора агрофирмы, таким образом, пытаясь заставить его выплачивать фиктивный долг в сумме 3,8 млн гривен.
Однако покушение на мошенничество вовремя раскрыли правоохранители. Так что коварный план злоумышленников не осуществился.
В ходе проведения санкционированных обысков по местам жительства, в офисных помещениях и транспортных средствах подозреваемых правоохранители изъяли документацию, черновые записи, компьютеры, мобильные телефоны, говорится в публикации Днепропетровской областной прокуратуры.
Всем четырем фигурантам инкриминируют организацию законченного покушения на мошенничество, совершенное в особо крупном размере, служебный подлог в составе организованной группы и злоупотребление полномочиями лицом, оказывающим публичные услуги, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 15, ч. 9). , ч. 3 ст. 28, ч. 3, 4 ст.
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