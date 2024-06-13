В Днепропетровской области 98-летней бабушке, которая пешком вышла из оккупированного города, восстановили паспорт и подарили дом

История 98-летней Лидии Степановны, растрогавшей миллионы украинцев, получила счастливый финал. Пенсионерка, которая жила в оккупированной части Очеретино, но пешком добралась на подконтрольную Украине территорию, теперь имеет новый дом и паспорт.
Об этом рассказывает Государственная миграционная служба Украины.
Дом Лидии Степановны был разрушен оккупантами. Сгорело все и документы, и личные вещи. Бабушка не хотела бросать родной дом, но после того, как россияне лишили ее всего, она решилась преодолеть несколько километров, чтобы выйти из оккупированной территории.
Целый день Лидия Степановна шла под обстрелами, под палящим солнцем, без еды и воды. Чудом ее увидели военные и передали группе полиции «Белый Ангел», которые оказали ей помощь и разыскали родных.
Благодаря помощи специалистов Днепропетровщины Лидия Степановна смогла получить новую ID-карту и готовится оформить документы на новый дом, который ей подарили неравнодушные украинцы.
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