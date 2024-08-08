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В Днепропетровской области 8 августа прогремят взрывы: детали

Сегодня 08:15
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Некоторые жители Кривого Рога услышат взрывы.

Новости Днепра про В Днепропетровской области 8 августа прогремят взрывы: детали

В Кривом Роге раздаются взрывы.

Об этом сообщил городской голова Александр Вилкул в своем Telegram-канале.

  • Промышленно-производственным предприятием будут проводиться плановые испытательные взрывные работы – с 09:00 до 15:00 (Терновский район).
  • В карьере «№2-бис» ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (Ингулецкий, Центрально-Городской районы) в производственных целях будет проведен плановый взрыв – в 12:00.

Производственные взрывы находятся под контролем спецслужб. Причин для беспокойства нет.

Рекомендуем внимательно следить за объявлениями воздушной тревоги.

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