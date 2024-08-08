В Днепропетровской области 8 августа прогремят взрывы: детали

Производственные взрывы находятся под контролем спецслужб. Причин для беспокойства нет.

Об этом сообщил городской голова Александр Вилкул в своем Telegram-канале.

В Каменском неизвестные разбили забор храма ПЦУ В Каменском на Днепропетровщине разбили забор на территории церкви. 0 просмотров