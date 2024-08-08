В Днепропетровской области 8 августа прогремят взрывы: детали

В Кривом Роге раздаются взрывы.
Об этом сообщил городской голова Александр Вилкул в своем Telegram-канале.
Производственные взрывы находятся под контролем спецслужб. Причин для беспокойства нет.
Рекомендуем внимательно следить за объявлениями воздушной тревоги.
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