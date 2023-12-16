В Днепропетровской области 75-летнюю бабушку избил и задушил собственный сын

Пожилую женщину задушил собственный сын. Об этом сообщает Telegram-канал Днепр Оперативный.
Окровавленное тело пенсионерки с признаками многочисленных травм обнаружила ее дочь.
На месте происшествия следы крови обнаружили на руках, лице и на постельном белье старушки.
Оказалось, убил 75-летнюю бабушку ее же собственный 43-летний сын, брат заявительницы. Мужчину уже задержали и он признался, что нанес матери телесные повреждения, а затем задушил ее, — говорится в сообщении.
Задержанному грозит пожизненное заключение за умышленное убийство, продолжается следствие.
Читайте также:
Автор:
Кажется, что насекомое танцует под музыку.
В Кривом Роге правоохранители задержали мужчину за нанесение тяжелых телесных…
В Днепропетровской области двое молодых парней избили и ограбили 35-летнего…
В центре города Кривой Рог неизвестные сожгли биотуалет.
Кажется, что насекомое танцует под музыку.
В Кривом Роге правоохранители задержали мужчину за нанесение тяжелых телесных повреждений собственной жене.
В Днепре правоохранители задержали подозреваемого в совершении кражи.
В Днепропетровской области двое молодых парней избили и ограбили 35-летнего мужчину
В центре города Кривой Рог неизвестные сожгли биотуалет.
Двое подростков в семь утра сбежали из больницы в Амур-Нижнеднепровском районе города.
В Днепре за минувшие сутки поступило много сообщений о "минировании" зданий.
Сегодня в полшестого утра поступило сообщение о пожаре на улице Бородинской.
На Днепропетровщине военные сил ПВО уничтожили 2 вражеских "Шахеда".
На Бахумутском направлении погиб солдат ВСУ из Днепропетровской области Алексей Михайлович Чурбаков.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!