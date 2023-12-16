В Днепропетровской области 75-летнюю бабушку избил и задушил собственный сын

Страшная трагедия произошла в Ивановке Днепровского района.

Пожилую женщину задушил собственный сын. Об этом сообщает Telegram-канал Днепр Оперативный.

Окровавленное тело пенсионерки с признаками многочисленных травм обнаружила ее дочь.

На месте происшествия следы крови обнаружили на руках, лице и на постельном белье старушки.

Оказалось, убил 75-летнюю бабушку ее же собственный 43-летний сын, брат заявительницы. Мужчину уже задержали и он признался, что нанес матери телесные повреждения, а затем задушил ее, — говорится в сообщении.