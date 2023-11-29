В Днепропетровской области 75-летняя бабушка отравилась дымом в собственной квартире

В Никополе бабушка отравилась продуктами горения во время пожара.

Как рассказали в ГСЧС, о пожаре в пятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Шевченко города Никополь, спасателям сообщили утром.

Оказалось, что в квартире на четвертом этаже горит домашнее имущество на площади 5 кв. м.

Из задымленного дома спасатели вывели 75-летнюю бабушку. Спасенная женщина с предварительным диагнозом – отравление продуктами горения и ожог правого бедра, госпитализирована работниками экстренной медицинской помощи в больницу.

В 08:39 возгорание ликвидировано.

Сейчас с пенсионеркой все хорошо.

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