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  • В Днепропетровской области 75-летняя бабушка отравилась дымом в собственной квартире

В Днепропетровской области 75-летняя бабушка отравилась дымом в собственной квартире

Сегодня 18:40
просмотров

В Никополе бабушка отравилась продуктами горения во время пожара.

Новости Днепра про В Днепропетровской области 75-летняя бабушка отравилась дымом в собственной квартире

Как рассказали в ГСЧС, о пожаре в пятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Шевченко города Никополь, спасателям сообщили утром.

Оказалось, что в квартире на четвертом этаже горит домашнее имущество на площади 5 кв. м.

Из задымленного дома спасатели вывели 75-летнюю бабушку. Спасенная женщина с предварительным диагнозом – отравление продуктами горения и ожог правого бедра, госпитализирована работниками экстренной медицинской помощи в больницу.

В 08:39 возгорание ликвидировано.

Сейчас с пенсионеркой все хорошо.

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