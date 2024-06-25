Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепропетровской области 70-летний мужчина выпал из окна 3-го этажа

Сегодня 19:54
просмотров

В Днепропетровской области помогали мужчине, который упал с 3-го этажа.

Новости Днепра про В Днепропетровской области 70-летний мужчина выпал из окна 3-го этажа

На прошлой неделе медикам пришлось дважды в сутки обслуживать вызовы по поводу кататравмы у пожилых мужчин. Днем 17 июня при падении с крыши гаража свыше 3 м на собственном подворье травмировался 62-летний житель Губинисской ОТГ Новомосковского района. Вызов обслуживала бригада ЭМД, сообщила медработница Татьяна Пивоварова.

Второй случай произошел на рассвете 18 июня. При падении из окна 3-го этажа травмировался 70-летний житель Перещепинской ОТГ Новомосковского района.

В результате падения с высоты оба пострадавших получили тяжелые травмы головы, грудной клетки, конечностей.

Благодаря профессиональным действиям работников бригад ЭМД, им вовремя была оказана необходимая экстренная медицинская помощь по протоколам с последующей госпитализацией в КП «Новомосковская ЦРЛИЛ», где они продолжают лечение в травматологическом отделении больницы. Так что желаем им быстрого выздоровления, — отмечают медики.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепропетровской области 70-летний мужчина выпал из окна 3-го этажаУкраїнська Новости Днепра про В Днепропетровской области 70-летний мужчина выпал из окна 3-го этажаРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Рекордное количество «ухилянтов» задержали в Одесской области, среди них — мужчины из Днепропетровщины
    Новости Днепра
    Сегодня 21:30
    Рекордное количество «ухилянтов» задержали в Одесской области, среди них — мужчины из Днепропетровщины

    Мужчин с Днепропетровщины, которые хотели попасть за границу, задержали пограничники.

    «Эй, слушай, голова»: Тищенко рассказал свою версию событий в Днепре, а затем попросил судью оставить ему деньги
    Новости Днепра
    Сегодня 20:50
    «Эй, слушай, голова»: Тищенко рассказал свою версию событий в Днепре, а затем попросил судью оставить ему деньги

    Нардеп утверждает, что к нему подошли "три парня с коляской"…

    В Днепре 26 июня будут действовать более жесткие графики отключения света
    Новости Днепра
    Сегодня 19:24
    В Днепре 26 июня будут действовать более жесткие графики отключения света

    В Днепре снова будут выключать свет и днем, и ночью.

    В Днепропетровской области ДБР разоблачило правоохранителей, которые занимались поборами с водителей на одном из блокпостов
    Новости Днепра
    Сегодня 18:44
    В Днепропетровской области ДБР разоблачило правоохранителей, которые занимались поборами с водителей на одном из блокпостов

    Разоблачили правоохранителей, которые занимались поборами на одном из блокпостов Днепропетровщины.

    Последние новости

    На Родину из плена вернулись 90 украинских военных
    На Родину из плена вернулись 90 украинских военных

    В Украину вернулись еще 90 защитников.

    Сегодня 21:55
    1
    просмотров
    Рекордное количество «ухилянтов» задержали в Одесской области, среди них — мужчины из Днепропетровщины
    Рекордное количество «ухилянтов» задержали в Одесской области, среди них — мужчины из Днепропетровщины

    Мужчин с Днепропетровщины, которые хотели попасть за границу, задержали пограничники.

    Сегодня 21:30
    1
    просмотров
    «Эй, слушай, голова»: Тищенко рассказал свою версию событий в Днепре, а затем попросил судью оставить ему деньги
    «Эй, слушай, голова»: Тищенко рассказал свою версию событий в Днепре, а затем попросил судью оставить ему деньги

    Нардеп утверждает, что к нему подошли "три парня с коляской" и начали оскорблять.

    Сегодня 20:50
    2
    просмотров
    В Днепре 26 июня будут действовать более жесткие графики отключения света
    В Днепре 26 июня будут действовать более жесткие графики отключения света

    В Днепре снова будут выключать свет и днем, и ночью.

    Сегодня 19:24
    4
    просмотров
    В Днепропетровской области ДБР разоблачило правоохранителей, которые занимались поборами с водителей на одном из блокпостов
    В Днепропетровской области ДБР разоблачило правоохранителей, которые занимались поборами с водителей на одном из блокпостов

    Разоблачили правоохранителей, которые занимались поборами на одном из блокпостов Днепропетровщины.

    Сегодня 18:44
    2
    просмотров
    Задержали одного из причастных к пыткам и лишению свободы экс-военного в Днепре
    Задержали одного из причастных к пыткам и лишению свободы экс-военного в Днепре

    Одного из нападавших задержали.

    Сегодня 18:01
    2
    просмотров
    Житель Днепропетровщины на спор ограбил магазин, а награбленное подарил прохожим
    Житель Днепропетровщины на спор ограбил магазин, а награбленное подарил прохожим

    В Днепропетровской области мужчина обворовал магазин техники и подарил награбленное первому встречному.

    Сегодня 17:46
    0
    просмотров
    Где выдают справки школьникам о прохождении медосмотра: к каким врачам идти
    Где выдают справки школьникам о прохождении медосмотра: к каким врачам идти

    Лето для детей – пора не только отдыха в летних лагерях, но и для многих – это сборы в школу. Вместе с документами ребенка при поступлении в школу родители должны предоставить и справку от врача.

    Сегодня 17:18
    2
    просмотров
    Сроки обновления данных в ТЦК для военнообязанных хотят увеличить с 60 до 150 дней
    Сроки обновления данных в ТЦК для военнообязанных хотят увеличить с 60 до 150 дней

    В Украине могут продлить сроки обновления данных военнообязанных.

    Сегодня 16:47
    2
    просмотров
    «Спасла безграничное количество детских жизней»: в Бельгии от инфаркта умер известный врач из Днепра
    «Спасла безграничное количество детских жизней»: в Бельгии от инфаркта умер известный врач из Днепра

    В Бельгии умер выдающийся врач из Днепра Зиньковская Надежда Валерьяновна.

    Сегодня 16:45
    6
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх