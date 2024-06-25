В Днепропетровской области 70-летний мужчина выпал из окна 3-го этажа

В Днепропетровской области помогали мужчине, который упал с 3-го этажа.

На прошлой неделе медикам пришлось дважды в сутки обслуживать вызовы по поводу кататравмы у пожилых мужчин. Днем 17 июня при падении с крыши гаража свыше 3 м на собственном подворье травмировался 62-летний житель Губинисской ОТГ Новомосковского района. Вызов обслуживала бригада ЭМД, сообщила медработница Татьяна Пивоварова.

Второй случай произошел на рассвете 18 июня. При падении из окна 3-го этажа травмировался 70-летний житель Перещепинской ОТГ Новомосковского района.

В результате падения с высоты оба пострадавших получили тяжелые травмы головы, грудной клетки, конечностей.

Благодаря профессиональным действиям работников бригад ЭМД, им вовремя была оказана необходимая экстренная медицинская помощь по протоколам с последующей госпитализацией в КП «Новомосковская ЦРЛИЛ», где они продолжают лечение в травматологическом отделении больницы. Так что желаем им быстрого выздоровления, — отмечают медики.

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