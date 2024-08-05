В Днепропетровской области 66-летний рабочий упал с высоты третьего этажа, когда ремонтировал крышу

Напомним, ранее мы писали о том, что на Днепропетровщине женщина обгорела в поле, когда сжгла сорняки.

Оказана экстренная медицинская помощь в полном объеме с обезболиванием, массивной инфузией, транспортной иммобилизацией костей таза и нижней конечности и госпитализирована в Каменскую БСМП. Бригада сработала отлично и быстро Спасибо Вам, – комментирует событие Лариса Быданцева.

Оказалось, что 66-летний мужчина при выполнении кровельных работ свалился с высоты третьего этажа. У пострадавшего закрыт перелом костей таза, закрыт перелом шейки левого бедра. Также ушиб (перелом) пояснично-крестцового отдела позвоночника.

Инцидент произошел в воскресенье, 4 августа. Утром в Центральную областную диспетчерскую поступил вызов из Верхнеднепровского района о падении человека с высоты, сообщила заведующая Каменской станцией экстренной медицинской помощи Лариса Быданцева.

В июле в Украине зарегистрировали три случая нового субварианта коронавируса…

На минувшей неделе в мире отмечался Всемирный день борьбы с…

В сети обнародовали редкое фото затопленной в 1931 году Мандрыковки.

Где жители Днепра могут пройти бесплатный тест на гепатит В, С и ВИЧ На минувшей неделе в мире отмечался Всемирный день борьбы с вирусными гепатитами. Это опасное заболевание, которое может годами не проявляться себя, больные могут не видеть и не чувствовать симптомов этого недуга десятилетиями, а вот «подцепить» недуг можно даже в маникюрном… 1 просмотров