В Днепропетровской области 66-летний рабочий упал с высоты третьего этажа, когда ремонтировал крышу

Инцидент произошел в воскресенье, 4 августа. Утром в Центральную областную диспетчерскую поступил вызов из Верхнеднепровского района о падении человека с высоты, сообщила заведующая Каменской станцией экстренной медицинской помощи Лариса Быданцева.
Оказалось, что 66-летний мужчина при выполнении кровельных работ свалился с высоты третьего этажа. У пострадавшего закрыт перелом костей таза, закрыт перелом шейки левого бедра. Также ушиб (перелом) пояснично-крестцового отдела позвоночника.
Оказана экстренная медицинская помощь в полном объеме с обезболиванием, массивной инфузией, транспортной иммобилизацией костей таза и нижней конечности и госпитализирована в Каменскую БСМП. Бригада сработала отлично и быстро Спасибо Вам, – комментирует событие Лариса Быданцева.
Напомним, ранее мы писали о том, что на Днепропетровщине женщина обгорела в поле, когда сжгла сорняки.
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