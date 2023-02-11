В Днепропетровской области 62-летний мужчина отморозил пальцы, пока рубил дрова

В Павлоградском районе мужчина отморозил себе пальцы, пока рубил дрова.

Об этом рассказала сотрудница Павлоградского СЭМД Светлана Зайчикова.

Так, 9 февраля к станции экстренной медицинской помощи обратился 62-летний мужчина, получивший переохлаждение. На место отправили бригаду скорой.

Приехав по вызову, медики выяснили, что пациент долгое время рубил дрова на улице и отморозил себе пальцы на ногах.

Фельдшеры осмотрели мужчину и отправили его в больницу. Известно, что он получил обморожение 2-3 ступени пальцев обеих ног. Медики призывают одеваться теплее и не пренебрегать своей безопасностью.

Напомним, ранее мы писали о 35-летнем мужчине со смертельным ранением, которого спасают в больнице Днепра.

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