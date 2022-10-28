В Днепропетровской области 55-летний мужчина избил лопатой знакомого: пострадавший в больнице

В среду, 26 октября, в селе Шолохово Никопольского района произошел инцидент: там между двумя мужчинами завязалась драка, в ходе которой один из них схватил лопату и избил другого по голове.

После этого 55-летний злоумышленник скрылся. Пострадавшего 58-летнего мужчину с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области.

Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Орудие преступления – лопату – изъяли.

27 октября злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре 32-летняя женщина убила мать.

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