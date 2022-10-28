В Днепропетровской области 55-летний мужчина избил лопатой знакомого: пострадавший в больнице

После этого 55-летний злоумышленник скрылся. Пострадавшего 58-летнего мужчину с тяжелыми травмами доставили в больницу.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области.
Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Орудие преступления – лопату – изъяли.
27 октября злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре 32-летняя женщина убила мать.
Читайте также:
Автор:
Сегодня, 28 октября, в 10:16 на линию "101" сообщили, что…
Будьте осторожны на дорогах.
Важно!
26 октября в Днепре произошло ужасное преступление: 32-летняя женщина убила…
Сегодня, 28 октября, в 10:16 на линию "101" сообщили, что в Новомосковске на улице Гетманской горит квартира.
В понедельник во всем мире будут отмечать Хеллоуин, вечер, когда вся нечистая сила выходит на улицы и пугает людей. В Днепре есть много домов, в которых видели приведений, где исчезали вещи, слышались скрипы половиц и шаги. Журналисты dnepr.info вспомнили давнюю…
28 октября Укрзализныця опубликовала новые графики поездов. Добавились рейсы, не курсировавшие с начала полномасштабной войны.
Будьте осторожны на дорогах.
Важно!
В Каменском мужчина 13 раз в месяц отправил деньги мошенники.
26 октября в Днепре произошло ужасное преступление: 32-летняя женщина убила свою 61-летнюю мать.
В Днепре напомнили, какие тарифы за тепло ждут жителей города в этом году.
Заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко рассказал, что будет с графиками веерных отключений в городе.
Сегодня, 28 октября, около 7:40 на Набережной Победы произошла авария.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!