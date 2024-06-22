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  • В Днепропетровской области 48-летний мужчина обокрал военнослужащего на 210 тысяч гривен

В Днепропетровской области 48-летний мужчина обокрал военнослужащего на 210 тысяч гривен

Сегодня 11:26
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В Каменском правоохранители арестовали 48-летнего мужчину за кражу денег с карты военнослужащего.

Новости Днепра про В Днепропетровской области 48-летний мужчина обокрал военнослужащего на 210 тысяч гривен

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Подозреваемый познакомился с пострадавшим на улице, воспользовался его беспомощным состоянием и выманил большую сумму денег.

Как установили правоохранители, военнослужащему стало плохо на улице и злоумышленник предложил ему свою «помощь». В ходе беседы потерпевший рассказал, что планирует оформить банковскую карту, но сейчас не имеет при себе мобильного телефона. Тогда фигурант предоставил во временное пользование свой гаджет, получив конфиденциальную информацию о банковском счете потерпевшего. Напоследок похитил карточку у военного, а ему отдал свою, — говорится в сообщении полиции.

После этого злоумышленник 2 дня тратил средства с карты военного на личные нужды.

На бытовую технику, ювелирные украшения и другие вещи задержанный успел потратить 210 тысяч гривен.

Установлена ​​причастность злоумышленника и к краже с карты 64-летнего горожанина.Фигурант заверил, что его деньги случайно перечислили на счет мужчины и их необходимо вернуть.

Потерпевший под наблюдением фигуранта дела перечислил на его счет 4 тыс. гривен.

Задержанным оказался неоднократно судимый 48-летний местный житель.

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 190 (мошенничество), ч. 1 ст. 357 (угон официального документа, совершенного по корыстным мотивам) и ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ. Избрана мера пресечения — содержание под стражей.

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Новости Днепра про В Днепропетровской области 48-летний мужчина обокрал военнослужащего на 210 тысяч гривенУкраїнська Новости Днепра про В Днепропетровской области 48-летний мужчина обокрал военнослужащего на 210 тысяч гривенРусский

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