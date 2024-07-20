В Днепропетровской области 44-летний мужчина погиб из-за артобстрела

Сегодня российские оккупанты снова обстреливали Никополь.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В Никополе погиб 44-летний мужчина. Его убили россияне во время артобстрела. Есть в районе и пострадала. В Покровской общине ранена женщина 60 лет. Ей оказали медпомощь. Будет лечиться дома, — говорится в сообщении главы ОВА.

Изуродованы хозяйственные постройки, теплица, линии электропередач, газопроводы, автомобиль и жилые дома.

Редакция выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Сегодня мы писали о том, что в Днепре у Фестивального причала обнаружили тело 80-летней женщины.

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