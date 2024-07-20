В Днепропетровской области 44-летний мужчина погиб из-за артобстрела

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В Никополе погиб 44-летний мужчина. Его убили россияне во время артобстрела. Есть в районе и пострадала. В Покровской общине ранена женщина 60 лет. Ей оказали медпомощь. Будет лечиться дома, — говорится в сообщении главы ОВА.
Изуродованы хозяйственные постройки, теплица, линии электропередач, газопроводы, автомобиль и жилые дома.
Редакция выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.
Сегодня мы писали о том, что в Днепре у Фестивального причала обнаружили тело 80-летней женщины.
Читайте также:
Автор:
Криворізькі поліцейські затримали громадянина республіки Молдова за грабіж.
Сегодня в Днепре дотла выгорел грузовик.
Выяснились подробности гибели женщины в Днепре.
В Новомосковске полиция задержала 23-летнего горожанина по подозрению в хранении…
Криворізькі поліцейські затримали громадянина республіки Молдова за грабіж.
Сегодня в Днепре дотла выгорел грузовик.
Выяснились подробности гибели женщины в Днепре.
В Новомосковске полиция задержала 23-летнего горожанина по подозрению в хранении наркотиков.
В Днепре у Фестивального причала произошло чрезвычайное событие.
У клубов УПЛ есть несколько вариантов изменений в составе участников.
Большая потеря для научного сообщества.
В Днепре планируется крупная реконструкция сквера на Победе.
Большой пожар в Криворожском районе.
Враг снова обстреливал Никопольские общины.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!