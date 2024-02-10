В Днепропетровской области 43-летнего мужчину забили до смерти: подозреваемого задержали

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр Оперативный«.
Преступление произошло утром 9 февраля. Тело без признаков жизни с травмами и ушибами нашли в тот же день в 14 часов.
Оперативники криминальной полиции Павлоградского районного отдела полиции установили и задержали злоумышленника в порядке статьи 208 УПК РФ. Им оказался 36-летний ранее судимый местный житель, говорится в сообщении.
Сегодня полиция задержала подозреваемого в убийстве. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Ведется следствие по данному делу.
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