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В Днепропетровской области 31 июля прогремит взрыв: детали

Сегодня 07:46
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Жители Кривого Рога сегодня услышат взрыв.

Новости Днепра про В Днепропетровской области 31 июля прогремит взрыв: детали

В Кривом Роге раздастся плановый взрыв.

Об этом сообщил глава города Александр Вилкул.

Сегодня, 31 июля, в 13:00 в карьере «Первомайский» ЧАО «СИОНГОК» (Терновский район) в производственных целях будет произведен плановый взрыв.

Производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет, – отметил Вилкул.

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