В Днепропетровской области 31 июля прогремит взрыв: детали

1925 год считается началом строительства здания института «Днепрогипрошахт». Строили его долго – около 30 лет, мешала нехватка средств и война. Сама же история предприятия началась в 1927 году, когда на кафедре «Горное искусство» Днепропетровского горного институту было создано проектное бюро…

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