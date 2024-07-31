В Днепропетровской области 31 июля прогремит взрыв: детали

В Кривом Роге раздастся плановый взрыв.
Об этом сообщил глава города Александр Вилкул.
Сегодня, 31 июля, в 13:00 в карьере «Первомайский» ЧАО «СИОНГОК» (Терновский район) в производственных целях будет произведен плановый взрыв.
Производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет, – отметил Вилкул.
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