В Днепропетровской области 23-летнего мужчину задержали после получения посылки с наркотиками

В Новомосковске полиция задержала 23-летнего горожанина по подозрению в хранении наркотиков.

Об этом сообщает ГУНП в Днепропетровской области.

Злоумышленник был задержан «на горячем» вблизи почтомата, после получения посылки.

При проверке содержимого коробки, правоохранители обнаружили около 200 граммов психотропных веществ.

Дома у фигуранта правоохранители изъяли различные виды наркотических веществ, электронные весы, пустые слип-пакеты с остатками психотропов, самодельное устройство для употребления наркотиков, помповое ружье и пистолет под патрон Флобера, говорится в сообщении прессслужбы.

Мужчине объявили о подозрении по ч. 3 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ) УКУ.

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