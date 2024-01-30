В Днепропетровской области 20-летнего парня, провалившегося под лед, нашли мертвым

Несмотря на все предупреждения спасателей и СМИ, люди продолжают выходить на лед в плюсовую температуру. К сожалению, есть первый трагический случай в этом году.
В Апостолове 20-летний мужчина провалился в ледяной водоем. Вызов к спасателям поступил в 12:42 30 января. Местные сообщили, что на речке возле города вероятно утонул человек, поскольку видно проваленный лед.
На место отправились спасатели-водолазы. На расстоянии 20 метров от берега действительно был виден проваленный лед.
Чрезвычайники с помощью специального оборудования добрались до места происшествия и обнаружили тело человека в воде. Четыре спасателя доставили на берег труп 20-летнего мужчины и передали работникам Национальной полиции.
Напомним, ранее в Днепре спасатели вытаскивали из холодной воды провалившегося под лед мужчину. А в Павлограде посетители местного ресторана спасали незнакомца, который тоже оказался в ледяном водоеме, потому что под ним треснул лед. Несмотря на такие истории, на Победе в эти выходные замечали рыбаков, сидевших посреди реки в сумерках в +3.
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