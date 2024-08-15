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В Днепропетровской области 15 августа услышат взрывы: детали

Сегодня 09:32
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В Кривом Роге раздадутся взрывы.

Новости Днепра про В Днепропетровской области 15 августа услышат взрывы: детали

В Кривом Роге сегодня, 15 августа, местные услышат взрывы.

Об этом говорится в публикации в Telegram-канале мэра города Александра Вилкула.

В связи с проведением взрывных работ в производственных целях громко будет в двух карьерах:

  • «№3» ПАТ «АрселорМиттал Кривой Рог» (Ингулецкий, Центрально-Городской районы) – в 12:00;
  • «Первомайский» ПрАТ«СЕВГОК» (Терновский район) – в 13:00.

В эти часы рекомендуется повнимательнее следить за объявлением воздушных тревог.

Производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет, сообщает Александр Вилкул.

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