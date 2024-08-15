В Днепропетровской области 15 августа услышат взрывы: детали

В Кривом Роге сегодня, 15 августа, местные услышат взрывы.
Об этом говорится в публикации в Telegram-канале мэра города Александра Вилкула.
В связи с проведением взрывных работ в производственных целях громко будет в двух карьерах:
В эти часы рекомендуется повнимательнее следить за объявлением воздушных тревог.
Производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет, сообщает Александр Вилкул.
Читайте также:
Автор:
Сегодня общественный транспорт в Днепре работает с изменениями.
В Днепре в очередной раз "заминировали" здание СБУ.
В Днепропетровской области сохраняется чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.
В Днепре на площади Вокзальной начали подготовительные работы по демонтажу…
Сегодня общественный транспорт в Днепре работает с изменениями.
В Днепре в очередной раз "заминировали" здание СБУ.
В Днепропетровской области сохраняется чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.
В Днепре на площади Вокзальной начали подготовительные работы по демонтажу здания, разрушенного российской ракетной атакой.
В Новомосковском районе произошло ДТП.
Хорошего дня, друзья!
Жителя Кривого Рогу розшукує поліція.
В кафе взорвалась граната.
В Днепре на 12 квартале неизвестные сожгли мусорные баки.
Готовьтесь.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!