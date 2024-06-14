В Днепропетровской области 14 июня прогремят взрывы: в чем дело

Об этом сообщил Александр Вилкул в Telegram-канале.
В 11:00 в Ингулецком районе в производственных целях будут проведены испытательные взрывные работы в карьере ЧАО «ИНГОК».
В 13:00 в Терновском районе в карьере «Первомайский» ЧАО «СИОНГОК» в производственных целях будет произведен плановый взрыв.
Производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет, – предупредил Вилкул.
Напомним, сегодня мы писали, что известный художник нарисовал дом, разрушенный врагом в Кривом Роге.
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