В Днепропетровской области 13-летний парень насмерть разбился на мотоцикле

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.
За руль мотоцикла сел 13-летний подросток и взял с собой пассажиром несовершеннолетнего товарища.
Трагедия произошла вечером в субботу, 20 июля, в Павлограде. 13-летний парень сел за руль мотоцикла Spark и попал в смертельное ДТП.
Парень не справился с управлением двухколесным транспортным средством и врезался в припаркованный автобус.
От полученных травм школьник погиб, несовершеннолетний пассажир доставлен в больницу.
Решается вопрос открытия уголовного производства по ст. 286 ККУ.
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