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В Днепропетровской области 13-летний парень насмерть разбился на мотоцикле

Сегодня 20:34
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В городе Павлоград Днепропетровской области произошло смертельное ДТП.

Новости Днепра про В Днепропетровской области 13-летний парень насмерть разбился на мотоцикле

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.

За руль мотоцикла сел 13-летний подросток и взял с собой пассажиром несовершеннолетнего товарища.

Трагедия произошла вечером в субботу, 20 июля, в Павлограде. 13-летний парень сел за руль мотоцикла Spark и попал в смертельное ДТП.

Парень не справился с управлением двухколесным транспортным средством и врезался в припаркованный автобус.

От полученных травм школьник погиб, несовершеннолетний пассажир доставлен в больницу.

Решается вопрос открытия уголовного производства по ст. 286 ККУ.

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