В Днепре жители жалуются на проблемы с кожей после посещения аквапарка на Победе

Вчера, 21 июля, жители пожаловались на сильное раздражение кожи после купания в бассейнах аквапарка на Набережной Победы. Они рассказали о покраснении, высыпании на коже и сильном зуде.
Об этом сообщают местные телеграммы-каналы со ссылкой на слова пострадавших.
Также посетители отметили, что проблемы с кожей появились из-за неизвестного химического раствора, добавленного в воду.
В местных телеграмм-каналах сообщили, что администрация аквапарка подтвердила применение ранее не использовавшегося химсредства. Предварительно таким образом воду пытались обеззаразить из-за большого количества посетителей.
Мы обратились в администрацию аквапарка Happy Day за официальным комментарием. Но там нам не ответили.
Известно, что сегодня, 22 июля, аквапарк Happy Day закрыли на санитарный день. Завтра, 23 июля, аквапарк будет работать в обычном режиме.
“Важная информация! Завтра, 22 июля, аквапарк закрыт на санитарный день! Спасибо за ваше понимание и ждем вас во вторник”, — написали на странице аквапарка в Instagram.
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