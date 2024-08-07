В Днепре жители Игрени жалуются на соседей, включающих звуки взрывов в 3 ночи

На Игрене кто-то включает звуки взрывов.

Жители ж/м Игрень рассказали о соседях, включающих звуки взрывов с видео в 3 ночи.

По словам местных, они услышали отдаленные взрывы, а когда выглянули на улицу, то поняли, что звуки раздаются из видео, которое громко включили в соседнем доме.

На видео, выложенном в сети, слышны приглушенные звуки снарядов и свист.

Зачем соседи включают взрывы, местные жители не знают, но надеются, что люди отныне будут развлекаться иначе.

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