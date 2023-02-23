Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре жители некоторых улиц остались без воды: когда вернут

Сегодня 12:58
просмотров

Сегодня, 23 февраля, некоторые жители Днепра остались без воды.

Новости Днепра про В Днепре жители некоторых улиц остались без воды: когда вернут

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Немировича-Данченко, 54; ул. Малиновой, 33 (пос. Новоалександровка); ул. Королевы Елизаветы II, 18 прекращено водоснабжение:

  • ул. Немировича-Данченко, 42-68;
  • ул. Агнии Барто, 7, 13, 17;
  • ул. 20-летия Победы, 55;
  • ул. Малиновой;
  • ул. Мостовой;
  • ул. Королевы Елизаветы II;
  • ул. Владимир Мономах.

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Новости Днепра про В Днепре жители некоторых улиц остались без воды: когда вернут

Новости Днепра про В Днепре жители некоторых улиц остались без воды: когда вернут

Кроме того, аварийные работы проводятся на ПНС на просп. Мира, 59. Поэтому прекращено водоснабжение:

  • просп. Мира, 35, 43, 49, 55, 63, 61, 75.

Водоснабжение тоже обещают возобновить в течение дня.

Новости Днепра про В Днепре жители некоторых улиц остались без воды: когда вернут

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре жители некоторых улиц остались без воды: когда вернутУкраїнська Новости Днепра про В Днепре жители некоторых улиц остались без воды: когда вернутРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Жилой массив и несколько улиц: где сегодня в Днепре нет воды
    Новости Днепра
    Вчера 13:34
    Жилой массив и несколько улиц: где сегодня в Днепре нет воды

    Сегодня, 22 февраля, некоторые жители Днепра остались без воды.

    Жители Днепра задолжали более 500 млн гривен за воду
    Новости Днепра
    21.02.2023 12:26
    Жители Днепра задолжали более 500 млн гривен за воду

    У днепрян космические долги по водоснабжению.

    В Днепре жители некоторых жилмассивов жалуются на плохой напор воды: причина
    Новости Днепра
    21.02.2023 11:59
    В Днепре жители некоторых жилмассивов жалуются на плохой напор воды: причина

    Сегодня, 21 февраля, жители жилых массивов Покровский, Красный Камень и…

    Аварийные работы: кто сегодня в Днепре остался без воды
    Новости Днепра
    20.02.2023 14:52
    Аварийные работы: кто сегодня в Днепре остался без воды

    Сегодня, 20 февраля, некоторые жители Днепра снова остались без воды.

    Последние новости

    Шесть колес и расход 120 литров: как выглядит машина за 72 млн грн, которую продают в Днепре (ФОТО)
    Шесть колес и расход 120 литров: как выглядит машина за 72 млн грн, которую продают в Днепре (ФОТО)

    Машина для многих водителей является средством самовыражения. Обычный автомобиль может «обрастать» большим количеством довесов, спойлеров и прочего, главное лишь бы он отличался от остальных своих «собратьев» на дороге. Журналисты dnepr.info собрали подборку ТОП-3 самых необычных машин на продажу в Днепре.

    Сегодня 12:36
    просмотров
    Выбросили на пустырь у дач: в Днепре в помощи нуждается рыжая кошечка Фокси, у которой гниет лапка
    Выбросили на пустырь у дач: в Днепре в помощи нуждается рыжая кошечка Фокси, у которой гниет лапка

    В Днепре спасают рыжую кошечку Фокси.

    Сегодня 12:26
    просмотров
    На Днепропетровщине появились первые подснежники (ФОТО)
    На Днепропетровщине появились первые подснежники (ФОТО)

    В парке Кривого Рога заметили первые подснежники.

    Сегодня 11:44
    просмотров
    На Днепропетровщине девушка вылезла на крест возле храма ради крутого фото
    На Днепропетровщине девушка вылезла на крест возле храма ради крутого фото

    В Каменском, что на Днепропетровщине, девушка-подросток вылезла на крест возле храма, чтобы сделать "крутое" фото.

    Сегодня 11:06
    просмотров
    Карма: на россии разбился самолет СУ-25, который возвращался с боевой задачи
    Карма: на россии разбился самолет СУ-25, который возвращался с боевой задачи

    Сегодня утром на россии разбился самолет СУ-25 ВКС рф.

    Сегодня 11:05
    1
    просмотров
    Буданов рассказал, что на 23-24 февраля рф готовит ракетный удар: «Мы такое пережили уже более 20 раз»
    Буданов рассказал, что на 23-24 февраля рф готовит ракетный удар: «Мы такое пережили уже более 20 раз»

    Россия планирует на 23-24 февраля очередной ракетный удар по Украине. Именно эти даты называются не зря, ведь руководство рф любит "символизм".

    Сегодня 10:36
    2
    просмотров
    В шести парках Днепра появились укрытия: где они находятся
    В шести парках Днепра появились укрытия: где они находятся

    В Днепре в парках появились бетонные укрытия.

    Сегодня 10:22
    просмотров
    Сегодня в Днепре не будут выключать свет, но возможны ограничения: подробности
    Сегодня в Днепре не будут выключать свет, но возможны ограничения: подробности

    Сегодня, 23 февраля, для Днепра и области нет лимитов от НЭК "Укрэнерго".

    Сегодня 10:10
    0
    просмотров
    В Днепре произошла авария: на Короленка столкнулись две легковушки
    В Днепре произошла авария: на Короленка столкнулись две легковушки

    Автомобили Opel Vectra и Opel Ampera попали в ДТП в Шевченковском районе Днепра ночью 22 февраля.

    Сегодня 10:00
    просмотров
    ВСУ отбили 90 атак и поразили пункт управления оккупантов, — Генштаб
    ВСУ отбили 90 атак и поразили пункт управления оккупантов, — Генштаб

    За прошедшие сутки, 22 февраля, украинские защитники отбили около 90 атак противника. В то же время оккупанты провалили наступление на двух направлениях.

    Сегодня 09:30
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх