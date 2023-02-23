В Днепре жители некоторых улиц остались без воды: когда вернут

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Немировича-Данченко, 54; ул. Малиновой, 33 (пос. Новоалександровка); ул. Королевы Елизаветы II, 18 прекращено водоснабжение:
Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.
Кроме того, аварийные работы проводятся на ПНС на просп. Мира, 59. Поэтому прекращено водоснабжение:
Водоснабжение тоже обещают возобновить в течение дня.
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