В Днепре жители некоторых улиц остались без воды: когда вернут

Водоснабжение тоже обещают возобновить в течение дня.

Кроме того, аварийные работы проводятся на ПНС на просп. Мира, 59. Поэтому прекращено водоснабжение:

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Немировича-Данченко, 54; ул. Малиновой, 33 (пос. Новоалександровка); ул. Королевы Елизаветы II, 18 прекращено водоснабжение:

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

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