В Днепре жители могут присоединиться к Всемирному дню донора: где можно сдать кровь

14 июня отмечается Всемирный день донора крови.

Во Всемирный день донора крови благодарят людей, сдающих кровь, за их поступок и спасение других. В Днепропетровской области таких граждан 400 000, из которых 10 000 имеют звание «Почетный донор Украины». А 35 доноров получили награду «Заслуженный донор Украины». Они сдали кровь и ее компонент 100 и более раз.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Желающих днепрян приглашают присоединиться ко Всемирному дню донора и принять участие в акции «Спасибо донорам крови». Ее проводят на базе КП «Днепропетровская областная станция переливания крови» с 10 по 17 июня с 8.00 до 15.00; адрес: проспект Богдана Хмельницкого, 17. Получить детали можно по телефонам: (056) 720-90-75, 749-63-79, 720-90-70.

«Каждая доза сданной Вами донорской крови поможет спасти одним – жизнь, а другим – вернуть здоровье», — отметили в городском совете.

Сдать кровь и стать донором можно и в других медучреждениях Днепра:

КНП «Городская клиническая больница №4» ДМР: г. Днепр, ул. Ближняя, 31, прием доноров — с 08.00 до 12.00. Справки по телефону: (056) 378-58-85;

КНП «Клиническая больница скорой медицинской помощи» ДМР: г. Днепр, ул. Антоновича, 65а (бывшая Свердлова), прием доноров — с 08.00 до 12.00. Справка по телефону: 098-503-22-02;

«Специализированная многопрофильная больница №1 МОЗУ», г. Днепр, ул. Титова, 29, прием доноров — с 08.00 до 11.00. Справка по телефону: 067-639-11-69.

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