В Днепре жители могут присоединиться к Всемирному дню донора: где можно сдать кровь

Во Всемирный день донора крови благодарят людей, сдающих кровь, за их поступок и спасение других. В Днепропетровской области таких граждан 400 000, из которых 10 000 имеют звание «Почетный донор Украины». А 35 доноров получили награду «Заслуженный донор Украины». Они сдали кровь и ее компонент 100 и более раз.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Желающих днепрян приглашают присоединиться ко Всемирному дню донора и принять участие в акции «Спасибо донорам крови». Ее проводят на базе КП «Днепропетровская областная станция переливания крови» с 10 по 17 июня с 8.00 до 15.00; адрес: проспект Богдана Хмельницкого, 17. Получить детали можно по телефонам: (056) 720-90-75, 749-63-79, 720-90-70.
«Каждая доза сданной Вами донорской крови поможет спасти одним – жизнь, а другим – вернуть здоровье», — отметили в городском совете.
Сдать кровь и стать донором можно и в других медучреждениях Днепра:
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