В Днепре жители могут бесплатно получить новую профессию: где и как

Новую специальность можно получить в заведениях профессионального образования бесплатно по специальному ваучеру. Жители могут овладеть такими профессиями: повар, кондитер, электрогазосварщик, электромонтер, оператор станков компьютерного управления, строитель и т.д. Учеба длится от 3 до 6 месяцев и после ее окончания выпускник получает свидетельство государственного образца. Потом можно сразу устроиться на работу.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Ваучер на переучение выдает Государственная служба занятости. Его могут получить следующие категории граждан:
Чтобы получить ваучер на бесплатное обучение в ПТУ, нужно прийти в центр занятости со следующими документами:
Ваучером не могут воспользоваться лица, состоящие на учете в центре занятости безработными. Для них есть другая программа обучения. Также – лица без специального образования.
Более подробную информацию о ваучере на обучение можно получить по телефону: 380 95 677 54 40 (с 09:00 до 17:00 с понедельника по пятницу) или по ссылке.
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