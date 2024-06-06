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В Днепре жители могут бесплатно получить новую профессию: где и как

Сегодня 15:37
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Жители Днепра могут овладеть новой профессией в ПТУ.

Новости Днепра про В Днепре жители могут бесплатно получить новую профессию: где и как

Новую специальность можно получить в заведениях профессионального образования бесплатно по специальному ваучеру. Жители могут овладеть такими профессиями: повар, кондитер, электрогазосварщик, электромонтер, оператор станков компьютерного управления, строитель и т.д. Учеба длится от 3 до 6 месяцев и после ее окончания выпускник получает свидетельство государственного образца. Потом можно сразу устроиться на работу.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Ваучер на переучение выдает Государственная служба занятости. Его могут получить следующие категории граждан:

  • люди старше 45 лет, страховой стаж которых составляет не менее 15 лет;
  • уволены с военной службы (кроме срочной службы), службы в органах внутренних дел, Госслужбы спецсвязи и защиты информации, органов гражданской защиты, налоговой службы, Бюро экономической безопасности или уголовно-исполнительной службы;
  • ВПЛ трудоспособного возраста при отсутствии подходящей работы;
  • лица, пострадавшие из-за вооруженной агрессии против Украины;
  • лица с инвалидностью при отсутствии подходящей работы;
  • лица, которые в период военного положения в Украине получили ранения или травмы в результате военной агрессии.

Чтобы получить ваучер на бесплатное обучение в ПТУ, нужно прийти в центр занятости со следующими документами:

  • паспорт;
  • трудовая книжка;
  • идентификационный номер;
  • документ об образовании.

Ваучером не могут воспользоваться лица, состоящие на учете в центре занятости безработными. Для них есть другая программа обучения. Также – лица без специального образования.

Более подробную информацию о ваучере на обучение можно получить по телефону: 380 95 677 54 40 (с 09:00 до 17:00 с понедельника по пятницу) или по ссылке.

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