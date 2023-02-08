В Днепре жители левого берега предлагают переименовать известный рынок

Жители левого берега предлагают переименовать местный рынок.

Жители левого берега дискутируют о том, чтобы переименовать местный рынок «Коминтерновский». Такое предложение озвучили в сообществе «Амур.Дніпро».

Днепряне отмечают, что это название уже давно пора декоммунизировать. Среди возможных наименований: Старомостовой (из-за близости к Старому мосту), Амурский (в честь района) или Подмостовой. Впрочем, большинство склоняется к тому, что базар не нужно переименовывать, а нужно снести, потому что он уже утратил популярность и покупать там нечего.

Зачем нужен этот горе-рынок? Два киоска в три ряда и лужа на выезде. Освободить место и сделать дорогу, – пишет днепрянка Наталья.

На месте рынка предлагают обустроить либо дорогу, либо пешеходную зону. Впрочем, это только планы местных жителей, как будет дальше покажет время.

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