В Днепре жители большого жилого массива остались без воды: причина

Жители многотысячного массива остались без воды.

Жители жилмассива Приднепровск остались без воды. Причина – прорыв водопроводных труб в пределах района. Предварительно водоснабжение не будет до конца 2 июня, но точное время окончания аварийных работ неизвестно.

Вниманию жителей ж/м Приднепровск! В связи с порывами на водопроводных сетях Приднепровска до конца дня 2 июня остановлено водоснабжение всех жителей жилого массива. Наши бригады делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить водоснабжение. Просим с пониманием отнестись к ситуации. Извините за временные неудобства, — говорится в сообщении ДТЭК Приднепровская ТЭС.

Напомним, сегодня в городе сотни потребителей временно остались без воды. Это касается жителей ж/м Игрень, поселка Новоалександровка, поселка Таромское и ряда других адресов. Полный список мы публиковали ТУТ.

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