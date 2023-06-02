В Днепре жители большого жилого массива остались без воды: причина

Жители жилмассива Приднепровск остались без воды. Причина – прорыв водопроводных труб в пределах района. Предварительно водоснабжение не будет до конца 2 июня, но точное время окончания аварийных работ неизвестно.
Вниманию жителей ж/м Приднепровск! В связи с порывами на водопроводных сетях Приднепровска до конца дня 2 июня остановлено водоснабжение всех жителей жилого массива. Наши бригады делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить водоснабжение. Просим с пониманием отнестись к ситуации. Извините за временные неудобства, — говорится в сообщении ДТЭК Приднепровская ТЭС.
Напомним, сегодня в городе сотни потребителей временно остались без воды. Это касается жителей ж/м Игрень, поселка Новоалександровка, поселка Таромское и ряда других адресов. Полный список мы публиковали ТУТ.
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