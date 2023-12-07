В Днепре жениться можно в ТРЦ

Совершенно официально, с документами и всеми бюрократическими процедурами, можно жениться в ТЦ.
Речь идет о ЗАГСе «Правобережный», который теперь расположен на втором этаже ТРЦ «NEO PLAZA» на ул. Марии Кюри, 5. Раньше здесь был только ЦНАП, но недавно переехал один из офисов ЗАГСа.
Несколько десятков днепрян уже успели жениться в помещении нового ЗАГСа.
ЗАГС предоставляет также другие важные услуги – здесь можно зарегистрировать рождение ребенка или смерть ближайшего родственника.
Работники ЗАГСа говорят, что прошлое помещение было меньше и не было зала торжественной регистрации. Судя по фото, теперь здесь может уместиться около 20 гостей.
Сейчас у нас большой просторный зал, он светлый, минималистичный, но с яркими акцентами, – отметила Наталья Онбыш, начальница отдела ЗАГС «Правобережный» управления ЗАГС департамента административных услуг и разрешительных процедур ДМР.
Так что если планируете свадьбу или нужно зарегистрировать новорожденного — можно обратиться в ЗАГС по адресу улицы Марии Кюри, 5. Учреждение расположено на втором этаже ТЦ.
Напомним, подать заявление на брак можно через Дію. Как это сделать мы рассказывали ТУТ.
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