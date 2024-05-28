В Днепре женщины помогли мужчине скрыться от ТЦК (ВИДЕО)

В Днепре несколько неравнодушных женщин помогли мужчине скрыться от работников территориального центра комплектования.

Видео с этим случаем распространяется в местных Telegram-каналах.

Как сообщают очевидцы, мужчина находился в микроавтобусе с работниками ТЦК и пытался скрыться.

Вокруг транспорта собралось немало женщин, которые деблокировали его и помогли военнообязаному вылезти из окна.

После этого он открыл багажник автомобиля, забрал собственный велосипед и уехал по своим делам.

Обстоятельства этой ситуации не сообщаются, однако военные никак не отреагировали на побег.

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