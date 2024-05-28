В Днепре женщины помогли мужчине скрыться от ТЦК (ВИДЕО)

Видео с этим случаем распространяется в местных Telegram-каналах.
Как сообщают очевидцы, мужчина находился в микроавтобусе с работниками ТЦК и пытался скрыться.
Вокруг транспорта собралось немало женщин, которые деблокировали его и помогли военнообязаному вылезти из окна.
После этого он открыл багажник автомобиля, забрал собственный велосипед и уехал по своим делам.
Обстоятельства этой ситуации не сообщаются, однако военные никак не отреагировали на побег.
Ранее мы писали, что в Украине пограничники задержали аквамена, который пытался доплыть до любимой через Днестр.
Читайте также:
Повістки не видаватимуть та не мобілізують: у Дніпрі запускають безкоштовний тренінг з військової підготовки;
На Дніпропетровщині в одному із міст скасували пільговий проїзд;
У Новомосковську за 1,5 млн гривень продали рукавички Усика, в яких той тренувався перед боєм з Ф’юрі.Ердем Альона
Автор:
В Днепре расцвело райдерево, которое полезно для здоровья.
В Украине начали тестировать 5G связь. Она имеет массу преимуществ…
Тищенко сделал странное заявление о Днепре.
Нидерландский благотворительный фонд House of Animals открыл в Днепре госпиталь…
В Днепре расцвело райдерево, которое полезно для здоровья.
В Украине начали тестировать 5G связь. Она имеет массу преимуществ по сравнению с сетями предыдущих поколений: от низкого энергопотребления до более быстрой передачи данных. С 2019 года во многих странах мира постепенно происходит переход на мобильные сети 5G. Но все…
Тищенко сделал странное заявление о Днепре.
На Волыни задержали мужчину, который пытался попасть в Польшу через кустарники на границе.
Нидерландский благотворительный фонд House of Animals открыл в Днепре госпиталь неотложной помощи животным, пострадавшим из-за войны.
В парке Шевченко цветет яркий цветок.
В Днепре 1 и 2 июня состоится открытие сезона-2024 в аквапарке Happy Day.
Пограничники Украины поймали мужчину, который, несмотря ни на что, пытался попасть к невесте.
В Днепре 1 июня детей с родителями приглашают на Дни открытых дверей в художественные школы.
Самый маленький борщ в Украине приготовил известный повар.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!