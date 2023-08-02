В Днепре женщина забила до смерти знакомого на улице: что говорят в полиции

В понедельник, 24 июля, около 06:40 на улице Генерала Захарченко в Индустриальном районе обнаружили тело мужчины с многочисленными телесными повреждениями.
Полицейские установили, что к преступлению причастна 32-летняя женщина. Выяснилось, что на улице между подозреваемой и 49-летним мужчиной возник конфликт, во время которого женщина нанесла потерпевшему удары ногами по телу. От полученных травм мужчина скончался.
После этого злоумышленница убежала – она скрывалась в соседней области. Правоохранители разыскали ее и задержали.
31 июля следователи сообщили женщине о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал злоумышленнице меру пресечения в виде содержания под стражей. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
Продолжается следствие.
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