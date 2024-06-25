В Днепре женщина вызвала скорую, чтобы ей измерили давление, потому что из-за отключения света сама это сделать не может

Жительница Днепра обратилась за помощью к станции экстренной медицинской помощи, но сообщила ложную информацию. Как рассказал медицинский работник Виктор Пальчинский, женщина рассказала диспетчеру, что испытывает проблемы с сердцем и высокое артериальное давление.
Однако, после обследования, оказалось, что все показатели в пределах нормы, никакого острого состояния не выявлено и в помощи женщина не нуждалась. Днепрянка объяснила медикам, что она вызвала «скорую» для измерения артериального давления, потому что выключили свет и самостоятельно она этого сделать не может.
Нацполиция составила на женщину протокол за ложный вызов скорой. Теперь жительница Днепра должна заплатить 850 гривен штрафа.
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