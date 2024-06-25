В Днепре женщина вызвала скорую, чтобы ей измерили давление, потому что из-за отключения света сама это сделать не может

Жительница Днепра вызвала "скорую" из-за отключения света.

Жительница Днепра обратилась за помощью к станции экстренной медицинской помощи, но сообщила ложную информацию. Как рассказал медицинский работник Виктор Пальчинский, женщина рассказала диспетчеру, что испытывает проблемы с сердцем и высокое артериальное давление.

Однако, после обследования, оказалось, что все показатели в пределах нормы, никакого острого состояния не выявлено и в помощи женщина не нуждалась. Днепрянка объяснила медикам, что она вызвала «скорую» для измерения артериального давления, потому что выключили свет и самостоятельно она этого сделать не может.

Нацполиция составила на женщину протокол за ложный вызов скорой. Теперь жительница Днепра должна заплатить 850 гривен штрафа.

В каких случаях нужно обращаться к «скорой»?

обмороков или нарушений сознания;

судорог;

внезапного расстройства дыхания, отсутствия дыхания, неэффективности дыхания;

внезапной боли в грудной клетке;

внезапной головной боли, сопровождающейся головокружением и/или тошнотой;

внезапное нарушение зрения;

нарушение речи, слабости в возникших внезапно конечностях;

гипо- и гипергликемической комы;

острой боли в брюшной полости или/и поясничном отделе;

значительное внешнее кровотечение, рвота кровью, кровохарканье;

признаков внутреннего кровотечения (резкое падение АД, нарастание частоты пульса, резкая общая слабость и бледность кожи и т.п.);

нарушение течения беременности (преждевременные роды, кровотечение, другое);

анафилактической реакции, вызванной разными факторами;

укусов змей и пауков;

травм, угрожающих жизни;

несчастных случаев любого характера;

теплового удара и переохлаждения, угрожающих жизни;

асфиксии всех видов (утопление, попадание посторонних тел в дыхательные пути, удушение);

чрезвычайных ситуаций любого характера;

острых психических расстройств (с поведением, опасным для жизни пациента и/или людей рядом);

других состояний, угрожающих жизни и здоровью человека;

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