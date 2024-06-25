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  • В Днепре женщина вызвала скорую, чтобы ей измерили давление, потому что из-за отключения света сама это сделать не может

В Днепре женщина вызвала скорую, чтобы ей измерили давление, потому что из-за отключения света сама это сделать не может

Сегодня 12:52
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Жительница Днепра вызвала "скорую" из-за отключения света.

Новости Днепра про В Днепре женщина вызвала скорую, чтобы ей измерили давление, потому что из-за отключения света сама это сделать не может

Жительница Днепра обратилась за помощью к станции экстренной медицинской помощи, но сообщила ложную информацию. Как рассказал медицинский работник Виктор Пальчинский, женщина рассказала диспетчеру, что испытывает проблемы с сердцем и высокое артериальное давление.

Однако, после обследования, оказалось, что все показатели в пределах нормы, никакого острого состояния не выявлено и в помощи женщина не нуждалась. Днепрянка объяснила медикам, что она вызвала «скорую» для измерения артериального давления, потому что выключили свет и самостоятельно она этого сделать не может.

Нацполиция составила на женщину протокол за ложный вызов скорой. Теперь жительница Днепра должна заплатить 850 гривен штрафа.

В каких случаях нужно обращаться к «скорой»?

  • обмороков или нарушений сознания;
  • судорог;
  • внезапного расстройства дыхания, отсутствия дыхания, неэффективности дыхания;
  • внезапной боли в грудной клетке;
  • внезапной головной боли, сопровождающейся головокружением и/или тошнотой;
  • внезапное нарушение зрения;
  • нарушение речи, слабости в возникших внезапно конечностях;
  • гипо- и гипергликемической комы;
  • острой боли в брюшной полости или/и поясничном отделе;
  • значительное внешнее кровотечение, рвота кровью, кровохарканье;
  • признаков внутреннего кровотечения (резкое падение АД, нарастание частоты пульса, резкая общая слабость и бледность кожи и т.п.);
  • нарушение течения беременности (преждевременные роды, кровотечение, другое);
  • анафилактической реакции, вызванной разными факторами;
  • укусов змей и пауков;
  • травм, угрожающих жизни;
  • несчастных случаев любого характера;
  • теплового удара и переохлаждения, угрожающих жизни;
  • асфиксии всех видов (утопление, попадание посторонних тел в дыхательные пути, удушение);
  • чрезвычайных ситуаций любого характера;
  • острых психических расстройств (с поведением, опасным для жизни пациента и/или людей рядом);
  • других состояний, угрожающих жизни и здоровью человека;

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Новости Днепра про В Днепре женщина вызвала скорую, чтобы ей измерили давление, потому что из-за отключения света сама это сделать не можетУкраїнська Новости Днепра про В Днепре женщина вызвала скорую, чтобы ей измерили давление, потому что из-за отключения света сама это сделать не можетРусский

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